الأوقاف تتوقع نصف مليون جنيه حصيلة تبرعات لأبرز مسجدين بأسيوط

كتب – إسماعيل رفعت

توقع الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، وصول حصيلة تبرعات مسجدى سيدى الفرغل وسيدى جلال إلى نصف مليون جنيه بنهاية العام الحالى، ضمن عمل التبرعات والنذور بمساجد الجمهورية.

قال قبيصى، لـ"اليوم السابع"، "نعمل ضمن منظومة موحدة وجادة للمراقبة ورفع مستوى الخدمة ما انعكس على رغبة الجماهير وزيادة ثقتها بمؤسسة من مؤسسات الدولة المختصة بخدمة بيوت الله، ونعتبر أن خدمتها شرف ورسالة، والمواسم الدينية مواسم طوارئ فى رفع مستوى العمل إرضاء لله وللرواد".

وأضاف قبيصى، أن حصيلة التبرعات والنذور من 13 مايو حتى الآن 34 ألف جنيه بالمسجدين الشهيرين، ما يؤكد الثقة والنزاهة، مضيفا نتمتع بدعم و متابعة جيدة، واختيار وجوه ناجحة للعمل بهذه المساجد تعمل بنزاهة وتولت مواقعها باختبارات علمية منضبطة، وتتمتع بصداقة وحب الجمهور.