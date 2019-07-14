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الأنبا باخوم يفتتح "الافوكاتو" المؤتمر السنوى لشباب الكنيسة الكاثوليكية

الأحد، 14 يوليه 2019 10:18 م
الأنبا باخوم يفتتح "الافوكاتو" المؤتمر السنوى لشباب الكنيسة الكاثوليكية الأنبا باخوم يفتتح "الافوكاتو" المؤتمر السنوى لشباب الكنيسة الكاثوليكية
سارة علام

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افتتح الانبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم الاثنين، مؤتمر لجنة الشباب السنوى التابع للايبارشية البطريركية بالعبور تحت عنوان "الافوكاتو " وتحت شعار " يهب الروح القدس للذين يسألونه ".
 
بدأ الانبا باخوم ،  كلمته بتوجيه الشكر لكلًا من الأب عمانوئيل صبحي ،  والأب ماجد مؤنس و آمال سعدي و الخدام والشمامسة القائمين علي المؤتمر ، قائلا :
 شكرًا لمجيئكم، فكل واحد فيكم ترك  أعماله لنكون سويا مضيفًا "الشباب ليسوا محتاجين لإجبارهم علي طريق لكن يحتاجون فقط أن نوقظ الروح  فيهم و ندعهم يعملون"  ،  واختتم الانبا باخوم لقائه باستقبال الأسئلة من الشباب والتقاط الصور التذكارية معهم .
 

الانبا باخوم

الكاثوليك

شباب الكنيسة

مؤتمر الافوكادو

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