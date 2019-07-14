الأنبا باخوم يفتتح "الافوكاتو" المؤتمر السنوى لشباب الكنيسة الكاثوليكية

سارة علام

افتتح الانبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم الاثنين، مؤتمر لجنة الشباب السنوى التابع للايبارشية البطريركية بالعبور تحت عنوان "الافوكاتو " وتحت شعار " يهب الروح القدس للذين يسألونه ".

بدأ الانبا باخوم ، كلمته بتوجيه الشكر لكلًا من الأب عمانوئيل صبحي ، والأب ماجد مؤنس و آمال سعدي و الخدام والشمامسة القائمين علي المؤتمر ، قائلا :

شكرًا لمجيئكم، فكل واحد فيكم ترك أعماله لنكون سويا مضيفًا "الشباب ليسوا محتاجين لإجبارهم علي طريق لكن يحتاجون فقط أن نوقظ الروح فيهم و ندعهم يعملون" ، واختتم الانبا باخوم لقائه باستقبال الأسئلة من الشباب والتقاط الصور التذكارية معهم .