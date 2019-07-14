الأمن العراقى يعتقل شخصا بحوزته كتب تروج لفكر داعش الإرهابى ببغداد

بغداد /أ ش أ/

أعلن مصدر أمنى عراقى، اعتقال شخص بحوزته 253 كتابا يروج لفكر تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن قوات أمنية ألقت القبض على شخص عثر داخل سيارته كتب تروج إلى فكر عصابات داعش الإرهابي.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من العاصمة.