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اجتماع محققين من إيطاليا وكينيا لبحث قضية اختطاف امرأة إيطالية

الأحد، 14 يوليه 2019 03:06 م
اجتماع محققين من إيطاليا وكينيا لبحث قضية اختطاف امرأة إيطالية قضية اختطاف امرأة إيطالية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت وكالة "آكى" الإيطالية إن المحققين من إيطاليا وكينيا يجتمعون فى روما لبحث قضية اختطاف عاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو، التى وقعت فى نوفمبر الماضى فى قرية قريبة من مدينة ماليندى.

 

وكانت عصابة مسلحة قد قامت بخطف رومانو "23 عاماً"، من القرية الكينية، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

 

وقالت مصادر قضائية إن "هناك ملفاً مفتوحاً فى مكتب المدعى العام، للتحقيق فى عملية اختطاف لأغراض الإرهاب"، بينما "تم تنفيذ بعض أوامر الاعتقال فى كينيا، فى إطار القضية".

 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الاجتماع يعقد فى إطار التعاون القضائى بين إيطاليا وكينيا، بمشاركة المدعى العام الوطنى لمكافحة المافيا والإرهاب فيدريكو كافيرو دى راو، المحامى العام فى روما جوفانى سالفى"، بينما يحضر من الطرف الكينى المحامى العام جيتو مويجاى، أما من الجانب التحقيقى فقد شارك بالاجتماع عناصر مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Ros) التابع لقوات الدرك (كاربينييرى)، فضلا عن "محققى قوات الشرطة المالية، ورئيس الشرطة الكينية".

ويذكر أن وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى قال فى الـ28 من نوفمبر الماضى "نحن على اتصال دائم مع السلطات فى كينيا لإجراء عمليات البحث التى نقوم بها، ونحن متحمسون للقيام بكل ما يلزم لجعل مواطنتنا تعود الى الوطن".

 


كينيا

ايطاليا

روما

اختطاف

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