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ابن الأقصر الثانى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: تفوقى بسبب دعم اسرتى

الأحد، 14 يوليه 2019 11:00 م
ابن الأقصر الثانى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: تفوقى بسبب دعم اسرتى الطالب تامر محمد عبد الرازق
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت منطقة أرمنت الحيط غربى محافظة الأقصر، حالة من السعادة الكبيرة لتفوق الطالب "تامر محمد عبد الرازق" وحصوله على المركز الثانى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية فى الشعبة الإسلامية، حيث حصل على مجموع 632 درجة بنسبة 94.33%.

وقال الطالب تامر محمد عبد الرازق إنه كان يتوقع الحصول على الدرجات النهائية وتمنى أن يكون الأول على الجمهورية، موجهاً الشكر لوالده ووالدته وشقيق لدعمهم الكبير لهم خلال الفترة الماضية وتشجيعهم الكبير له على المذاكرة، قائلاً: "الحمد لله لم أخذل أمى التى كانت دوماً تدعوا لى بالحصول على مركز متقدم على الجمهورية، ووالدى عامل أجرى وأرزقى ووالدتى ربة منزل وكانوا بيقدموا ليا كل حاجه عشان أنجح بتفوق".

وأضاف الطالب الثانى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية، أن السبب فى تفوقه حرصه التام على رضا والديه، بالإضافة إلى المحافظة على الصلوات والالتزام بالمذاكرة ومراجعة الدروس باستمرار، ووضع خطة قبل بدء العام الدراسى للمذاكرة، وكان شعاره خلال المذاكرة بيت شعر وهو "لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر"، وكان يكتبه على كل الكتب المدرسية حتى يكون دافعاً له على الجد والصبر، وقال أنه يتمنى دخول كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

ومن جانبه أثنى الشيخ أحمد خليدى عميد معهد الشعبة الإسلامية بالأقصر، على أخلاق الطالب تامر محمد، وقال أنه طالب مؤدب ومجتهد وحريص جدا على طلب العلم بل وخطيب مفوه يحفظ القرآن الكريم كاملاً، ويحمل إجازة فى حفص وشعبة وكان يحصل على الدرجات النهائية فى سنوات النقل.

وقام الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بتهنئة الطالب تامر محمد لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وأنه يُعد نموذجاً مُشرفاً فى الجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع الذى يجمع بين علوم الدنيا والدين.


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