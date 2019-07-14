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إصابة 6 أشخاص فى آخر أيام مهرجان الثيران بإسبانيا

الأحد، 14 يوليه 2019 09:43 ص
إصابة 6 أشخاص فى آخر أيام مهرجان الثيران بإسبانيا مهرجان الثيران - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال الصليب الأحمر اليوم الأحد، إن ستة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة نطحتهم ثيران فى آخر أيام مهرجان سان فيرمين السنوى لركض الثيران فى مدينة بامبلونا الإسبانية.

وفي كل صباح في الفترة من السابع من يوليو تموز إلى الرابع عشر من الشهر يصطف آلاف الاشخاص، يرتدي كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة للمدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى للركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون.

وفي مطاردة لمسافة 875 مترا تنطلق ستة ثيران من حظيرتها على طول طريق متعرج إلى حلبة المصارعة في المدينة بينما يحاول المشاركون الذين يركضون بجوارها تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.

وذكر الصليب الأحمر أن المصابين الستة نقلوا إلى المستشفى. وقال مسؤول طبي إن الثلاثة الذين نطحهم الثيران أصيب أحدهم في منطقة الإبط والثاني في الذراع و الثالث في الساق.

ويقتل المصارعون الثيران في وقت لاحق من اليوم في حلبة المصارعة.

 


مهرجان الثيران

ثيران

الصليب الأحمر

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