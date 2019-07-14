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أمير الكويت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الأحد، 14 يوليه 2019 01:58 م
أمير الكويت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية والدولية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)

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بحث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه اليوم الأحد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيرينى، سبل تعزيز التعاون المشترك .

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر "بيان"، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،، ووزير شؤون الديوان الأميرى بالإنابة، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح - مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن موجيرنى، قد وصلت أمس السبت، إلى الكويت، لحضور الافتتاح الرسمى لمقر بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الكويت - والذى تم فى وقت سابق اليوم.

 


امير الكويت

الاتحاد الاوروبى

رئيس المفوضيه الاوروبيه

الكويت

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