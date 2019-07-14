أمن الجيزة يواصل حملاته على المنطقة الأثرية بالهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية على المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين على القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وتمكن رجال المباحث خلال حملة من فحص 35 مشتبها بهم، وتنفيذ 14 حكما قضائيا، وضبط سيارة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 269 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.