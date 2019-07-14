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أمن الجيزة يداهم بؤرا إجرامية ويضبط 29 تاجر مخدرات

الأحد، 14 يوليه 2019 10:09 ص
أمن الجيزة يداهم بؤرا إجرامية ويضبط 29 تاجر مخدرات مخدرات-أرشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف

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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط تجار وحائزى المواد المخدرة بأنحاء المحافظة.
 
وتمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية، من ضبط 29 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائهم.
 
وبلغ حجم المضبوطات، 1465 جرام حشيش، و408 قرص مخدر، و 270 جرام استروكس، و82 جرام هيروين.
 
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 
 

حملة أمنية

ضبط تجار مخدرات

ضبط مواد مخدرة

مداهمة بؤر إجرامية

أمن الجيزة

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