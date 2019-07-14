سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 02:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

حتى نهاية سبتمبر..

أستراليا تدرس مد حظر تصدير الأغنام إلى الشرق الأوسط خوفا من "الاجهاد الحرارى"

الأحد، 14 يوليه 2019 01:31 م
أستراليا تدرس مد حظر تصدير الأغنام إلى الشرق الأوسط خوفا من "الاجهاد الحرارى" أغنام أسترالية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حظر تصدير الأغنام الحية من أستراليا إلى الشرق الأوسط ربما يتم مده حتى نهاية سبتمبر بسبب خطر الإجهاد الحرارى بناءً على اقتراح من المنظمين الفيدراليين.
 
 
وفى حالة الموافقة على مد الحظر، سيمدد لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الأغنام الحية إلى المنطقة، والذى بدأ فى يونيو استجابةً لرد الفعل العكسى على لقطات المبلغين عن المخالفات فى رحلة نفق فيها أكثر من 2000 رأس من الأغنام.
 
 
وأعلنت وزارة الزراعة عن حظر يونيو-أغسطس فى مايو بعد أن أعلنت صناعة التصدير الحية بالفعل أنها ستفرض وقفا ذاتيا على الشحن خلال تلك الأشهر فى محاولة "لإعادة ضبط" التجارة.
 
 
وكان تمديد الحظر إلى 30 سبتمبر أحد الخيارات الثلاثة التى قدمتها الإدارة كجزء من عملية التشاور العامة فى إدارة التجارة المباشرة فى سبتمبر وأكتوبر.
 
 
ويقترح الخيار الثانى تمديد الحظر إلى 30 سبتمبر ليشمل وجهات فى الخليج العربى، مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ بينما سيتم تمديد حظر التجارة إلى الموانئ فى البحر الأحمر حتى 22 سبتمبر.
 
 
وذكرت الإدارة أن الخيار الثالث، الذى سيشهد رفع الحظر فى 1 سبتمبر، لم يكن مفضلاً. ما زال يتعين تحديد ما إذا كان سيتم السماح بالتصدير إلى الشرق الأوسط في الأشهر عالية الخطورة اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا.
 
 
 

تصدير الماشية

استراليا

الماشية الاسترالية

الاغنام الحية

الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة