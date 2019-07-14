أستراليا تدرس مد حظر تصدير الأغنام إلى الشرق الأوسط خوفا من "الاجهاد الحرارى"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حظر تصدير الأغنام الحية من أستراليا إلى الشرق الأوسط ربما يتم مده حتى نهاية سبتمبر بسبب خطر الإجهاد الحرارى بناءً على اقتراح من المنظمين الفيدراليين.

وفى حالة الموافقة على مد الحظر، سيمدد لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الأغنام الحية إلى المنطقة، والذى بدأ فى يونيو استجابةً لرد الفعل العكسى على لقطات المبلغين عن المخالفات فى رحلة نفق فيها أكثر من 2000 رأس من الأغنام.

وأعلنت وزارة الزراعة عن حظر يونيو-أغسطس فى مايو بعد أن أعلنت صناعة التصدير الحية بالفعل أنها ستفرض وقفا ذاتيا على الشحن خلال تلك الأشهر فى محاولة "لإعادة ضبط" التجارة.

وكان تمديد الحظر إلى 30 سبتمبر أحد الخيارات الثلاثة التى قدمتها الإدارة كجزء من عملية التشاور العامة فى إدارة التجارة المباشرة فى سبتمبر وأكتوبر.

ويقترح الخيار الثانى تمديد الحظر إلى 30 سبتمبر ليشمل وجهات فى الخليج العربى، مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ بينما سيتم تمديد حظر التجارة إلى الموانئ فى البحر الأحمر حتى 22 سبتمبر.

وذكرت الإدارة أن الخيار الثالث، الذى سيشهد رفع الحظر فى 1 سبتمبر، لم يكن مفضلاً. ما زال يتعين تحديد ما إذا كان سيتم السماح بالتصدير إلى الشرق الأوسط في الأشهر عالية الخطورة اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا.