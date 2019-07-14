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"آداب المنصورة" تناقش أسباب الزواج السعيد بمبادرة مودة

الأحد، 14 يوليه 2019 10:02 م
"آداب المنصورة" تناقش أسباب الزواج السعيد بمبادرة مودة جانب من الندوة
الدقهلية - سارة الباز

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عقدت كلية الأداب، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الزواج السعيد"،  شاركت فيها الدكتورة هالة البرعى، رئيس قسم الطب النفسى بطب المنصورة، والدكتور محمد عيسى محمد، مدير مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية، والدكتورة نسرين محمد صادق أبو النور، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب.

جاء ذلك فى إطار مبادرة مودة لتأهيل المقبلين على الزواج والتي أطلقها قطاع شئون البيئة و خدمة المجتمع بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع. 
 
وتحدثت الدكتورة نسرين محمد صادق حول المفاهيم الاجتماعية وتصحيحها عند الأبناء  ، والتي تتمثل  في مفهوم الحرية  ، مفهوم العنف والقسوة في التربية وأثره على الأبناء  ، ثقافة انتقاد الآخرين  ، مفهوم المسؤولية وضرورة تخصيصها  ، فن وآداب التعبير عن الرأي وثقافة الحوار  وخطورة منع الأبناء من التعبير عن آرائهم ومناقشتها مع الأهل ، ضرورة تكوين صورة متكاملة عن الزواج وغرسها في الأبناء  ، وكيفية تربية القدوة في الأبناء  ، وأهمية المرونة في التعامل مع الحياة. 
 
من جانبها تناولت الدكتورة هالة البرعي، أسس اختيار الزوج والزوجة، وأهمية الزواج، و الفائدة منه، وأسباب تأخر سن الزواج، التي ترجع إلى الفتاة أو الشاب أو الأهل، ومعايير اختيار الطرف الآخر ، والمشاكل الناتجة عن سوء الاختيار، وسلبيات زواج الأقارب، وأسباب ارتفاع نسب الطلاق . 
 
 

جامعة المنصورة

الآداب

الزواج

مبادرة مودة

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