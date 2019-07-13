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وزارة التضامن: تطوير جميع فروع بنك ناصر بالمحافظات

السبت، 13 يوليه 2019 12:00 ص
وزارة التضامن: تطوير جميع فروع بنك ناصر بالمحافظات وزاره التضامن
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك لديه خطة لإعادة هيكلة وتطوير فروعه لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى أقل وقت ممكن موضحه أن تلك الخطة لا تقتصرعلى تغيير الشكل فقط بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء حيث يشهد البنك حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى.
 
وأكدت الوزارة  علي حرص البنك على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالى ليس ذلك فحسب بل أخذ البنك علي عاتقه تطبيق خطه تهدف الي التوسع داخل كافة محافظات الجمهورية مع التركيز علي دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر لذلك تم تقدير خطة للبنك تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة كما تشمل الخطة مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.
 
واضافت  الوزارة  انه تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء البنك في كافة الفروع  تيسيرا عليهم خلال تواجدهم بالبنك.
 
و اشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب أن هناك خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر المنتشرة في كافه المحافظات من خلال تطوير الفروع وتحسين مستوي الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع سعيا نحو تقديم خدمات افضل للعملاء الحاليين والمرتقبين وفقا لخطة عمل مرحلية ممنهجة حيث تم الي الآن تطوير50 فرع منها فرع المنصورة القديم وفرع الفيوم وفرع عرابي بمحافظة الاسكندرية وفرع دمنهور وفرع اسوان وفرع الاسماعلية وفرع السادات وفرع ابو عزيز بالمنيا.
 
ومن المنتظر تطوير 17 فرعا خلال الفترة القادمة و تطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرع في كافة أنحاء الجمهورية.
 
واضاف فاروق انه تم الانتهاء من انشاء فرعين  جديدين للبنك وهما  فرع كينج ماريوط بالاسكندرية وفرع ابو تيج باسيوط وجاري العمل علي انشاء مركز رئيسى جديد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة2600 م2  بالإضافة الي 5 افرع جديدة وهي فرع طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج وفرع اسوان الجديدة بمحافظة اسوان وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا وفرع بني سويف الجديدة مؤكدا أن عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة تأتى من خلال دراسة جغرافية لتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والتي تحتاج الي توافر الخدمة البنكية بها .
 
 
 
 

التضامن

بنك ناصر

شريف فاروق

شباك لكبار السن وذوي الإعاقة

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