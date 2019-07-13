سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

نبيه برى: أدعو الجميع فى لبنان إلى عدم استحضار لغة الحرب الأهلية

السبت، 13 يوليه 2019 12:00 ص
نبيه برى: أدعو الجميع فى لبنان إلى عدم استحضار لغة الحرب الأهلية نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، القوى السياسية واللبنانيين جميعا، إلى عدم استحضار لغة وسلاح وتاريخ الحرب الأهلية، ونزع فتيل أى تفجير سياسى قد يحدث، وأن يقفوا عند حد الاكتفاء بما جرى فى أحداث العنف والاشتباكات الدامية التى وقعت مؤخرا فى منطقة الجبل.

وأنهى اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطنى اللبناني) الذى أُبرم بوساطة من المملكة العربية السعودية أواخر عام 1989 ، الحرب الأهلية اللبنانية التى امتدت ما بين 1975 وحتى 1990 ، حيث توافق السياسيون والأطراف المتصارعة على إنهاء الحرب، وإعادة رسم نظام الحكم السياسى اللبناني، وحل جميع الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الدولة.

وقال برى – فى كلمة له مساء الجمعة خلال احتفال طلابى – إن منطقة الجبل "تشهد اليوم امتحان السلم الأهلي".. مؤكدا تأييده إجراء تحقيق فى الوقائع الدامية التى شهدها الجبل، فضلا عن إجراء المصالحات السياسية والعائلية اللازمة، ضمانا للعيش الواحد المشترك.

وحذر رئيس المجلس النيابى من خطورة الوضع الاقتصادى الذى يعيشه لبنان، إلى جانب وجود خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية المستمرة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات الدولية.. متسائلا: "ماذا ننتظر لكى نتوحد ونتصالح ؟".

وأشار إلى أن لبنان مصمم، ومهما طال الزمن، على أن يكون ممرا لعودة أبناء الشعب الفلسطينى إلى وطنهم وتقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا فى هذا الصدد إلى الالتزام اللبنانى بالموقف الفلسطينى الموحد.

وشدد برى على أن بلاده بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، ومراجعها السياسية والدينية، مصممة على الدفاع عن مواردها البحرية (من الغاز والنفط فى البحر المتوسط) على ذات النحو، بل وبصورة أقوى من الدفاع عن أراضيها.

وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد قبل الماضى أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمى الاشتراكى الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته فى جانب من جولة الوزير باسيل.

 


نبيه برى

أخبار لبنان

لبنان

الحرب الأهلية

مجلس النواب اللبنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة