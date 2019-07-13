مصر تستعد لاستقبال أسبوع القاهرة للمياه 2019.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تستعد اللجنه التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 لأكبر حدث مائي في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة من20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

و قالت وزارة الرى، إن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018.

وأضافت الوزارة أنه تم تنظيم ورشة العمل إطلاق أسبوع القاهرة للمياه 2019 للتعريف بأنشطة الأسبوع وأهدافه والفاعليات التي ستقام علي هامشه والمخرجات المرجوة وخطوات العمل القادمة، حيث تم طرح أفكار جديدة وبحث سبل المشاركة في فاعليات الأسبوع، وخلق قنوات اتصال جديدة بين القائمين على الأسبوع وكافة شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية.

و حضر الورشة ممثلين عن الوزارات المعنية ( وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان.....) والمنظمات الدولية منها على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وشركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والمجلس العربي للمياه واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي والمعهد الدولي لإدارة الموارد المائية بالإضافة إلى العديد من خبراء المياه الإقليميين والدوليين.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوعية بقضايا المياه من اجل التنمية المستدامة، ومواجهه التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم و تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للاسبوع تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف و كذا، استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

كما يستضيف الأسبوع العديد من الأحداث الهامة والفاعليات ومنها عقد اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي والذي ستشارك فيه وزراء 11 دولة إسلامية، إلي جانب فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية والجلسات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية، منتدي شباب المتخصصين الأفريقي الثاني، واجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه.

ويتخلل الأسبوع عدد من الفاعليات منها عدد من المسابقات ومعرض:حيث تم الإعلان عن منحة ل (5) صحفيين من الدول الأكثر فقراً لتغطية أحداث الأسبوع.مسابقه لمشاريع التخرج المفتوحه لكافه الجامعات الحكومية أو الخاصة في مجال الري ، الهيدروليكا، إدارة المياه.، كذلك مسابقة أفضل بحث تطبيقي يكون موضوعه ضمن محاور الأسبوع، جائزة الأسبوع لأفضل الممارسات للمزارعين ومسابقة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وملتقي أطفال المياه تحت عنوان "سفراء المياه".

ويقام علي هامش الأسبوع معرض يضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المياه ونظم الري ومحطات المعالجة والتحلية والمجالات الأخري ذات العلاقة ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الشركات والجهات المتخصصة والمنظمات في المعرض.