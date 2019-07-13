مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب بمركز أولاد صقر بالشرقية، مصرعه، فى حادث تصادم، وبالعرض على نيابة أولاد صقر العامة صرحت بالدفن، لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع " وليد م ع" مقيم منشأة ناصر دائرة مركز أولاد صقر.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، وقوع حادث تصادم دائرة المركز بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية، وتم التحفظ على قائد السيارة وعرضه على النيابة العامة التى صرحت بالدفن، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة لعدم وجود شبهة جنائية.