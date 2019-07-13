مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم طريق بورسعيد الإسماعيلية

بورسعيد محمد فرج

شهد طريق بورسعيد الاسماعيلية محور 30 يونيو الجديد منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أسفر عن وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وعلى فور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

وتم نقل المصابين لمستشفى المبرة وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة، كما تم توجيه حالة الوفاة إلى مشرحة مستشفى الحميات للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن.

وبالفحص المبدئى تبين أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بإنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصابة تعانى نزيف داخلى بالمخ، وهم الآاتى أسماؤهم: يوسف صبرى ارمانيوس 41 سنة اشتباه نزيف داخلى بالمخ، محسن صبرى ارمانيوس 47 سنة جرح بفروة الرأس طوله 3 سم واشباه مابعد الارتجاج، كريم محمد مصطفى 24 سنة كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بانحاء الجسم، نزهة ملقى عبيد 65 سنة جثة هامدة بمشرحة الحميات.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.