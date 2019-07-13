سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 02:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مسلحون يهاجمون قاعدة حميميم الروسية فى سوريا باستخدام طائرات بدون طيار

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 ص
مسلحون يهاجمون قاعدة حميميم الروسية فى سوريا باستخدام طائرات بدون طيار الجيش الروسى فى سوريا ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، اليوم الجمعة، أن مسلحين، حاولوا مرة أخرى اليوم مهاجمة قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار، وقد تصدت للهجوم وسائل سلاح الدفاع الجوي الروسي المناوبة، ولم يصب أحد.
 
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن باكين قوله: "حاول مسلحون من جماعات مسلحة غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية الليلة باستخدام طائرات بدون طيار من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقامت وسائل الدفاع الجوي الروسي في الوقت المناسب بكشف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار على مسافة آمنة من القاعدة الجوية".
 
وأضاف باكين، أنه نتيجة للهجوم لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وتعمل القاعدة الجوية الروسية بشكل طبيعي وكالمعتاد .
يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.
 

روسيا

سوريا

قاعدة حميميم

الدفاع الجوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

"التضامن" تبدأ اليوم طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية

"التضامن" تبدأ اليوم طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة