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مرشحان بانتخابات التجديد النصفى للأطباء يطعنان ضد ترشح منى مينا

السبت، 13 يوليه 2019 07:59 م
مرشحان بانتخابات التجديد النصفى للأطباء يطعنان ضد ترشح منى مينا النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، آمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن اللجنة تلقت اليوم، أول طعن منذ فتح باب تلقي الطعون، يوم 10 يوليو الجارى. 
 
وأوضح عبد الحميد، فى بيان، أن اثنين من المرشحين تقدما بطعنين ضد الدكتورة منى مينا عضو المجلس، والمرشحة على قطاع القاهرة، وذلك بسبب قضائها فترتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات متصلة، كعضو فى النقابة العامة وبالتالى لا يحق لها الترشح على مقعد قطاع القاهرة. 
 
وأشار إلى أن باب الطعون بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، مستمرة فى العمل، حتى مساء غد الأحد. 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

المرشحين بانتخابات الاطباء

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