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متلازمة "البالطو الأبيض".. لماذا يحدث ارتفاع ضغط الدم عند رؤية الطبيب

السبت، 13 يوليه 2019 07:00 ص
متلازمة "البالطو الأبيض".. لماذا يحدث ارتفاع ضغط الدم عند رؤية الطبيب ضغط الدم وعلاقته برؤية الطبيب - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يكره الكثير من الناس الذهاب إلى الطبيب، مما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم خاصة أثناء إجراء اختبارات روتينية، والمطمئن أن الكثير من هذه الأعراض هى فى المقام الأول بسبب الخوف المتعلق بالبيئة المحيطة.

متلازمة "المعطف الأبيض" وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" شائعة الحدوث بين كثير من الناس التى تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وتزايد نبضات القلب أثناء التواجد عند الطبيب أو أثناء فحص المرضى.

 

تشخيص متلازمة المعطف الأبيض

كيف تعرف أن مستويات ارتفاعك هى مجرد سبب لوجودك فى عيادة الطبيب؟ قد يكون من الصعب بعض الشيء تشخيص هذه المشكلة، ومع ذلك إذا كانت القراءة مرتفعة للمرة الأولى فسوف يأخذ الطبيب قراءة مرة أخرى بعد أن يخبر المريض بالراحة قليلاً.

أيضًا قد يطلب الطبيب من شخص العودة مرة أخرى بعد بضعة أسابيع، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط معطف أبيض قد لا يزال لديهم مستويات مرتفعة، لمثل هذه الحالات قد يصف الأطباء المريض لارتداء جهاز مراقبة ضغط الدم الإسعافى لمدة يوم أو أيام لقياس مستويات ضغط الدم الصحيحة.

متلازمة البالطو الابيض
متلازمة البالطو الأبيض

علاج ارتفاع ضغط الدم من رؤية المعطف الأبيض

  • الاسترخاء والشفاء: أفضل طريقة لمواجهة هذه المشكلة.
  • الانتقال إلى منطقة مختلفة: إذا كانت غرفة الطبيب المزدحمة تمثل مشكلة بالنسبة لك، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير المنطقة المحيطة قبل فحص ضغط الدم.
  • ممارسة التأمل: كل فرد لديه طريقة مختلفة لمواجهة الإجهاد فى المواقف المختلفة، ابحث عن طريقك للبقاء هادئًا أثناء الذهاب لإجراء فحص طبي.
  • ممارسة التأمل أو حتى تمارين التنفس العميق:  لتحقيق أقصى قدر من النتائج، خذ نفسا عميقا قبل أن يبدأ الطبيب فى أخذ مستويات ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم

المعطف الابيض

مستويات السكر

التنفس العميق

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