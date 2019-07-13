متلازمة "البالطو الأبيض".. لماذا يحدث ارتفاع ضغط الدم عند رؤية الطبيب

كتبت إيناس البنا

يكره الكثير من الناس الذهاب إلى الطبيب، مما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم خاصة أثناء إجراء اختبارات روتينية، والمطمئن أن الكثير من هذه الأعراض هى فى المقام الأول بسبب الخوف المتعلق بالبيئة المحيطة.

متلازمة "المعطف الأبيض" وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" شائعة الحدوث بين كثير من الناس التى تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وتزايد نبضات القلب أثناء التواجد عند الطبيب أو أثناء فحص المرضى.

تشخيص متلازمة المعطف الأبيض

كيف تعرف أن مستويات ارتفاعك هى مجرد سبب لوجودك فى عيادة الطبيب؟ قد يكون من الصعب بعض الشيء تشخيص هذه المشكلة، ومع ذلك إذا كانت القراءة مرتفعة للمرة الأولى فسوف يأخذ الطبيب قراءة مرة أخرى بعد أن يخبر المريض بالراحة قليلاً.

أيضًا قد يطلب الطبيب من شخص العودة مرة أخرى بعد بضعة أسابيع، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط معطف أبيض قد لا يزال لديهم مستويات مرتفعة، لمثل هذه الحالات قد يصف الأطباء المريض لارتداء جهاز مراقبة ضغط الدم الإسعافى لمدة يوم أو أيام لقياس مستويات ضغط الدم الصحيحة.



متلازمة البالطو الأبيض

علاج ارتفاع ضغط الدم من رؤية المعطف الأبيض