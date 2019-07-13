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كوريا الجنوبية تطالب اليابان رفع قيود التصدير التى تفرضها على البلاد

السبت، 13 يوليه 2019 10:06 ص
كوريا الجنوبية تطالب اليابان رفع قيود التصدير التى تفرضها على البلاد رئيس الوزراء اليابانى

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سول (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن حكومة سول طلبت من اليابان رفع قيود التصدير التى تفرضها على البلاد، وأعربت عن أسفها العميق لهذا الإجراء.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن المسئولين قولهم: إنه تم تقديم الطلب خلال اجتماع على مستوى العمل بين الجارتين فى طوكيو، أمس الجمعة، وهى المرة الأولى التى يجتمع فيها الجانبان منذ أن نفذت اليابان لوائح صارمة بشأن تصدير المواد.

وقال مسؤول بوزارة التجارة فى سول للصحفيين فى مطار هانيدا الدولى قبل توجههم الى سول: "عبرنا عن أسفنا لخطوة اليابان وطلبنا منها استعادة سياستها السابقة والتراجع فورا عن قيود التصدير، وإجراء محادثات."

 

 

 


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قيود التصدير

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