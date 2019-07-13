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فوز أكاديمية البحث العلمى بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء

السبت، 13 يوليه 2019 03:24 م
فوز أكاديمية البحث العلمى بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز مرشحة الأكاديمية الدكتورة غادة بسيونى، أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية "أحد تشكيلات العلمية بالأكاديمية" فى انتخابات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية "IUPAC" وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتى جرت فى العاصمة الفرنسية باريس تزامنًا مع احتفال الاتحاد الدولى بمئوية الجدول الدورى.

 

وحصلت مرشحة مصر على 97 صوت من إجمالى الأصوات الانتخابية، وعبر الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية عن تهنئته للمرشحة المصرية وللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بهذا الفوز، مشيرا إلى أن هذا الفوز يأتى فى إطار خطة متكاملة وضعتها الأكاديمية لتكثيف التواجد المصرى فى مختلف الهيئات العلمية الدولية من أجل تحقيق مكاسب للمجتمع العلمى فى مصر بعد فترة غير قصيرة من التراجع من التمثيل اللائق بمصر فى المحافل العلمية الدولية.

 

وأكد أن الأكاديمية تدفع بمرشحين مصريين يتميزون بالكفاءة وتدعمهم وظهر هذا جليًا بعد إعلان المجلس الدولى للعلم اختيار كل من الدكتورة نادية زخارى، الأستاذ بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، والدكتور سامح سرور، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الدولى للعلوم لأخلاقيات البحث العلمى واللجنة الاستشارية للتوعية على التوالى فى الشهر الماضى، قائلا: "ها نحن اليوم استكمالًا لنجاح أكاديمية البحث العلمى نحتفل بفوزها بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية ولتحقيق ذلك لا تدخر الأكاديمية أى جهد لمساندة المرشحين المصريين، وأضاف سيادته أن فوز الدكتورة غادة بسيونى من شأنه زيادة التعاون مع الاتحاد الدولى وانخراط أكبر للمجتمع العلمى المصرى فى أنشطة الاتحاد".


اكاديمية البحث العلمى

مجلس تنفيذى

الاتحاد الدولى للكيمياء

البحث العلمى

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