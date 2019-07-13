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فوائد العنب لصحة الجسم أبرزها الوقاية من السرطان

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 ص
فوائد العنب لصحة الجسم أبرزها الوقاية من السرطان العنب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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 العنب من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والأوبئة، كما انه يعتبر من الفواكه المحببة لدى الكثيرون نظرا لمذاقة الطيب.

وحسب ما ذكره موقع  food.ndtv فأن هناك فوائد عديدة لتناول العنب وهى :

فوائد العنب على الصحة 

 

عنب
عنب

 

 

1: يحتوى العنب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى.

 

2: يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية.

3:نظرا لاحتواء العنب على كمية عالية من الفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحة الجلد وحمايته من التجاعيد وعلامات التمدد والهالات السوداء.

العنب
العنب

 

4:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم .

5: يحتوى العنب على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح، كمنا انه يعتبر علاج قوى للإمساك وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الالياف والمياه.

6:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول العنب يساعد على تعزيز صحة المخ وزيادة تدفق الدم له، كما انه يحد من خطر الاصابة بالزهايمر.

7:يحتوى العنب على بعض الخصائص التى تساعد على تخفيف الألم والتهابات المفاصل والعضلات.

8:يحتوى العنب على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأزمات.

9:يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايته من الاسمرار والبقع وحب الشباب، لذلك ينصح السيدات بتناول العنب دائما للحفاظ على نضارة البشرة.

10:يعتبر العنب من أبرز أنواع الفواكه التى تعمل على علاج فقر الدم وحماية الجسم من الضعف، كما انه يمد الجسم بالنشاط والحيوية.


العنب

فوائد العنب

العنب على صحة الجسم

عنب

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