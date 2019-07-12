سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات يقوى المناعة للحوامل

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:01 ص
اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات يقوى المناعة للحوامل تسمم الحمل
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف قد يكن أقل عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل ولديهن مناعة أقوى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) عندما تحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات.

 

ووجدت الدراسة أن الأمهات الحوامل اللائي لديهن مستويات منخفضة من خلات “SCFA” في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.وعلى الرغم من أن سبب تسمم الحمل غير واضح ، إلا أنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة المناعة.

ويُعرف “SCFAs” بأنه مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي، لذلك حث فريق من الباحثين من أستراليا الحوامل على "تناول طعام حقيقي ، معظمه من النباتات ، وليس أكثر من اللازم" لتقليل مخاطر تسمم الحمل.

وتم إجراء البحث من قبل جامعة سيدني وجامعة ديكين في جيلونج.

 

 


الخضراوات

تسمم الحمل

المناعة

التسمم والمناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة