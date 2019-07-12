اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات يقوى المناعة للحوامل

كتب بيتر إبراهيم

تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف قد يكن أقل عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل ولديهن مناعة أقوى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) عندما تحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات.

ووجدت الدراسة أن الأمهات الحوامل اللائي لديهن مستويات منخفضة من خلات “SCFA” في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.وعلى الرغم من أن سبب تسمم الحمل غير واضح ، إلا أنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة المناعة.

ويُعرف “SCFAs” بأنه مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي، لذلك حث فريق من الباحثين من أستراليا الحوامل على "تناول طعام حقيقي ، معظمه من النباتات ، وليس أكثر من اللازم" لتقليل مخاطر تسمم الحمل.

وتم إجراء البحث من قبل جامعة سيدني وجامعة ديكين في جيلونج.