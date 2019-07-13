فريق "التدخل السريع" بالغربية ينقذ طفلين من حياة الشارع

كتب مدحت وهبة

صرح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق التدخل السريع بالغربية استجاب لبلاغين بوجود طفلين بأحد شوارع مدينة طنطا، الأول ويدعى "ا.ع 17 سنة" وقد توفت أمه وتزوج أبيه بأخرى وحسب قوله تم طرده، والثانى يدعى س.أ 10 سنوات من الإسكندرية وهو ضحية للتفكك الأسرى وتم التواصل مع أسرته وقد رفضوا استلامه وتم تسليمهما إلى وحدة أطفال بلا مأوى لتسليمهم بمؤسسة قويسنا لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والخدمات المختلفة لهما.

ويأتى فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق فى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التى تشرف على إدارة دور رعاية وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم فى توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.