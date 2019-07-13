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غلق مستشفى خاص وعيادة أسنان مخالفة بمنيا القمح فى الشرقية

السبت، 13 يوليه 2019 01:31 م
غلق مستشفى خاص وعيادة أسنان مخالفة بمنيا القمح فى الشرقية غلق مستشفى خاص وعيادة أسنان بمنيا القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة، مستشفى خاص وعيادة أسنان بمنيا القمح كما ضبط 8 قرب دم وبلازما فاسدة بمستشفى آخر، ذلك ضمن الحملات المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من إتباعها للسياسات والمعايير الطبية الصحيحة وضبط المخالف منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
 
قامت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة بتشكيل لجنة من مفتشى العلاج الحر بمنيا القمح للمرور على المنشآت الطبية الخاصة ، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 6 قرب دم ، وعدد 2 قرب بلازما غير صالحين للاستخدام الأدمى ومنهم منتهى الصلاحية وذلك بمكان غير مرخص له ، وضبط أدوية فى مكان غير مصرح به داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنيا القمح ، وقامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بأرقام 24434 ، 24433، 24432 ، 24435 جنح منيا القمح ، كما تم المرور على مستشفى أخرى وتبين إدارة المنشآة بدون ترخيص ، وحيازة أدوية فى مكان غير مصرح له وتم تحرير المحضر رقم 24431 جنح منيا القمح .
 
وفى سياق متصل قامت اللجنة بتنفيذ عدد 2 قرار غلق إدارى لمنشات طبية خاصة غير مرخصة عبارة عن مستشفى خاص ، وعيادة أسنان .
 
ضبط 8 قرب دم وبلازما فاسدة (2)
ضبط 8 قرب دم وبلازما فاسدة

ضبط 8 قرب دم وبلازما فاسدة
ضبط 8 قرب دم وبلازما فاسدة

غلق مستشفى خاص وعيادة أسنان بمنيا القمح
غلق مستشفى خاص وعيادة أسنان بمنيا القمح

 


الشرقية

صحة الشرقية

منيا القمح

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