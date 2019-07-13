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ضبط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 13 يوليه 2019 01:30 ص
ضبط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "سامح.ح.م"33 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.م"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 75 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "نصر.ا.ع"30 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م"26 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 146 قرص مخدر وسلاح ابيض"كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول. 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


امن الاسماعيلية

مخدرات

اقراص مخدرة

اللواء محمود هندى

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