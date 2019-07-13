ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بحوزته 45 كيلو بانجو بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط وإحضار شخص هارب من تنفيذ مجموعة أحكام قضائية وبحوزته 45 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز بلقاس يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام 2 من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما فى 4 قضايا "مخدرات" من بينهما متهم هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم الهارب من تنفيذ أحكام قضائية حال استقلاله سيارة مع آخر بمدخل قرية البلاقسة وبحوزته 45 كيلو بانجو، ولاذ الآخر بالفرار.

بمواجهته أقر بما أكدته التحريات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.