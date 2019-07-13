ضبط متهمين بحوزتهما ربع كيلو هيروين وسلاح نارى فى الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبط 2 متهمين يتاجران فى الهيروين، وبحوزتهما سلاح نارى لحماية تجارتهما غير المشروعة بنبروه.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد على، رئيس المباحث من ضبط وإحضار كل من: " مصالح. ا. ص "، 40 عاما، وشهرته البغدادى، و" محمد. ا. ع. خ "، 42 عاما، وشهرته بياظه، يقيمان بنبروه، وبحوزتهما ربع كيلو هيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش، وهواتف محمولة،وتحرر المحضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.