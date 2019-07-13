ضبط عاملين قتلا سائقا بمسكنه وسرقا سيارته فى القليوبية

كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات بلاغ لمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق بإحدى الشركات داخل الشقة محل سكنه، وبها عدة طعنات متفرقة وسرقة سيارته الملاكى وهاتفه المحمول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهودة أن وراء إرتكاب الواقعة عامل ومحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "شروع فى سرقة بالإكراه"، وعامل أخر سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، ومحكوم عليه غيابياً بالحبس لمدة 4 سنوات فى قضيتى "سرقة تيار كهربائى ، ضرب".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال قيام الأخير بتوصيله بسيارته بطريق عودته من العمل ، وإستمراره فى التواصل معه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" - فإختمرت فى ذهنه فكرة قتله وسرقته، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهم الثانى وتوجها للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخولهما للشقة حاولا تقييده إلا أنه إستغاث فتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا ما به من إصابات أودت بحياته، ثم إستوليا على هاتفه وسيارته وهربا، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.