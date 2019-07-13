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ضبط عاطل بحوزته 235 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص فى شبين القناطر

السبت، 13 يوليه 2019 02:26 م
ضبط عاطل بحوزته 235 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص فى شبين القناطر خمور - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد الكحولية تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر بضبط المدعو "م ح م "27 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات، اتجار بالمواد الكحولية"، وبحوزته عدد 235 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع بدون رخصه للاتجار بها ومبلغ مالى 3360 جنيها وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11865 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.


خمور

مديرية امن القليوبية

شبين القناطر

مدير امن القليوبية

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