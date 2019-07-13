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سيدة تستغيث بسبب زواج زوجها من أجنبية وهجره لها وأطفالها الثلاثة

السبت، 13 يوليه 2019 06:27 م
سيدة تستغيث بسبب زواج زوجها من أجنبية وهجره لها وأطفالها الثلاثة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، وطالبت فيها بالتفريق بينهما للضرر بعد إساءته العشرة لها، والتعدى عليها بالضرب وأطفالها الثلاثة وحبسهما بمنزل والديه، ورفضه ذهابها لأهلها، وسفره خارج البلاد بعد زواجه من أجنبية، وهجرها منذ ما يزيد عن العامين.
 
وقالت الزوجة بسمة.ص.ال، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بعد تحريرها عدة بلاغات ضد أهل زوجها لاتهامهم بإيذائها جسديا : " تزوجت بشكل تقليدى، وعشت شهور قليلة برفقة زوجى، إلى أن قرر السفر للعمل بأحدى الدول الأجنبية، لأعيش 5 سنوات بعدها أتسول سؤاله علينا، وموافقته النزول أجازات لمصر، بعد أن تركنى  حبيسه بمنزل أهله يرفض رؤيتى لأهلى أو زيارتهم"
 
وتكمل:"أنقطعت أخباره منذ عامين، وعلمت بزواجه من أجنبية، ورفض العودة أو تطليقي، تركنى معلقة أعذب فى منزل أهله وأتعرض للإنتهاكات الجسدية دون أن أجد من يرفع عنى ظلمهم".
 
وتؤكد الزوجة:"لاحقونى بالاتهامات الكيدية والأخلاقية وشوهوا سمعتى، لحرمانى من حقوقى الشرعية، ليقيموا ضدى عشرات الدعاوي بتوكيل من نجلهم، وأقدموا على محاولة إسقاط الحضانة ضدى، لحرمانى من أطفالى، عقابا لى على المطالبة بالطلاق".

 


محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

عنف اسرى

احكام قضائية

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