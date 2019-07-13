سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 05:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

دلع جسمك بالملوخية..هتظبط الكولسترول وتحافظ على صحة أسنانك

السبت، 13 يوليه 2019 04:00 م
دلع جسمك بالملوخية..هتظبط الكولسترول وتحافظ على صحة أسنانك الملوخية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الملوخية تعد منم الخضروات التي أطلق عليها قديما أنها من أطعمة الملوك، وهذا يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسم الإنسان فور تناوله لها، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

فوائد الملوخية

 

فوائد الملوخية
فوائد الملوخية

 

-تحافظ الملوخية علي حماية الجسم والأوعية الدمية من التعرض للنزيف الداخلي.

-تناولك الدائم للملوخية يحميك من الإصابة بأي مشاكل في العين، فهي تحتوي علي العديد من العناصر الهامة لصحة العين.

-تعمل علي تقوية صحة العظام والمفاصل، وهذا يرجع لما تحتويه من عنصر الكالسيوم، ولذا عليك تناولها باستمرار إذا كنت تعاني من مشاكل في العظام أو المفاصل.

-تعمل علي ترطيب الجسم والجلد، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل كالشحوب أو ما شابه ذلك في الجسم.

-تعد من الأغذية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، فتناولك لها يقلل من أعراض البرد.

-من الأطعمة الجيدة لأصحاب مرض الربو، ولذا تناولك له الدائم يقلل من التعرض لأي مضاعفات فيه.

-تحافظ الملوخية علي صحة الاسنان، وتحد من التعرض أو الإصابة للتسويس أو ما شابه ذلك.

-تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع.

-تقلل فرص الإصابة بالسرطان، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

 


الملوخية

فوائد الملوخية

ما هي فوائد الملوخية

تعرف علي فوائد الملوخية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة