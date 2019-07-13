دلع جسمك بالملوخية..هتظبط الكولسترول وتحافظ على صحة أسنانك

كتبت فاطمة ياسر

الملوخية تعد منم الخضروات التي أطلق عليها قديما أنها من أطعمة الملوك، وهذا يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسم الإنسان فور تناوله لها، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

فوائد الملوخية



فوائد الملوخية

-تحافظ الملوخية علي حماية الجسم والأوعية الدمية من التعرض للنزيف الداخلي.

-تناولك الدائم للملوخية يحميك من الإصابة بأي مشاكل في العين، فهي تحتوي علي العديد من العناصر الهامة لصحة العين.

-تعمل علي تقوية صحة العظام والمفاصل، وهذا يرجع لما تحتويه من عنصر الكالسيوم، ولذا عليك تناولها باستمرار إذا كنت تعاني من مشاكل في العظام أو المفاصل.

-تعمل علي ترطيب الجسم والجلد، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل كالشحوب أو ما شابه ذلك في الجسم.

-تعد من الأغذية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، فتناولك لها يقلل من أعراض البرد.

-من الأطعمة الجيدة لأصحاب مرض الربو، ولذا تناولك له الدائم يقلل من التعرض لأي مضاعفات فيه.

-تحافظ الملوخية علي صحة الاسنان، وتحد من التعرض أو الإصابة للتسويس أو ما شابه ذلك.

-تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع.

-تقلل فرص الإصابة بالسرطان، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.