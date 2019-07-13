سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى: استخبارات امريكا وبريطانيا تفبرك معلومات حول بوتين

السبت، 13 يوليه 2019 04:32 م
دبلوماسى روسى: استخبارات امريكا وبريطانيا تفبرك معلومات حول بوتين الاستخبارات الأمريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر دبلوماسى عسكرى روسى، لوكالة "سبوتنيك" بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تعد حاليًا معلومات وهمية عن الدائرة المقربة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى قيادة وزارة الدفاع، وذلك لتبرير فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

 

وقال المصدر: "فى الوقت الحالى، يتم تنظيم مرحلة نشطة من الحملة المناهضة لروسيا التى تنظمها خدمات خاصة غربية لتشويه سمعة الأفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسى، فضلاً عن قيادة وزارة الدفاع".

 

وأضاف "يتم اتخاذ إجراءات عدوانية للغاية فى مجال المعلومات، كجزء من الإجراءات الاستفزازية، إذ يقوم متخصصون من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بإعداد معلومات وهمية عن القيادة الروسية".


روسيا

امريكا

الاستخبارات الامريكية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موقع: مجتمع الاستخبارات الأمريكي يتحفظ على قيام مؤسسة "ماكينزي" بتقييم ادائه

الخميس، 11 يوليه 2019 10:31 ص

الصحف العالمية اليوم: نتائج انتخابات اسطنبول تمثل تحولا فى هيمنة أردوغان على تركيا .. الاستخبارات الأمريكية تعمل على خطط سرية لردع إيران .. وترامب يستخدم سياسة حافة الهاوية لتحقيق أهدافه الرئيسية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:08 م

بدلا من الحرب التقليدية.. الاستخبارات الأمريكية تعد خططا بديلة لردع إيران

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:18 م

من شاب مستهتر إلى عميل لـCIA.. كيف تحول الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية إلى مصدر معلومات للاستخبارات الأمريكية؟.. "كيم جونج نام" عاش حياة بذخ ورفاهية فى الصين.. وسعى لجنى المال للحفاظ على نمط حياته

الأحد، 16 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة