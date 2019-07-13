دبلوماسى روسى: استخبارات امريكا وبريطانيا تفبرك معلومات حول بوتين

كتب أحمد علوى

كشف مصدر دبلوماسى عسكرى روسى، لوكالة "سبوتنيك" بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تعد حاليًا معلومات وهمية عن الدائرة المقربة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى قيادة وزارة الدفاع، وذلك لتبرير فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال المصدر: "فى الوقت الحالى، يتم تنظيم مرحلة نشطة من الحملة المناهضة لروسيا التى تنظمها خدمات خاصة غربية لتشويه سمعة الأفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسى، فضلاً عن قيادة وزارة الدفاع".

وأضاف "يتم اتخاذ إجراءات عدوانية للغاية فى مجال المعلومات، كجزء من الإجراءات الاستفزازية، إذ يقوم متخصصون من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بإعداد معلومات وهمية عن القيادة الروسية".