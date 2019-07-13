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دائرة جديدة تبدأ "اليوم " محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

السبت، 13 يوليه 2019 06:00 ص
دائرة جديدة تبدأ "اليوم " محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" علاء وجمال مبارك .. ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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بعد رد الهيئة السابقة تنظر دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر، أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك  و7 أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا .

وكان المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة علاء وجمال مبارك  و7 أمام الدائرة السابق ذدكرها بعد الحكم برد هيئة المحكمة السابقة.

وقبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" وفى وقت لاحق حددت دائرة جنايات أخرى، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون .

ووجهت النيابة لـ"جمال وعلاء مبارك" تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بقبرص.


علاء وجمال

التلاعب بالبورصة

جنايات القاهرة

البورصة

جمال مبارك

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