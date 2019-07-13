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حبس عاطل 4 أيام لشروعه فى قتل زميله بمشاجرة فى القناطر الخيرية

السبت، 13 يوليه 2019 01:15 م
حبس عاطل 4 أيام لشروعه فى قتل زميله بمشاجرة فى القناطر الخيرية حبس -أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه

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أمر هيثم خضر مدير نيابة القناطر الخيرية، بحبس  عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لشروعه في  قتل  زميله وإصابته بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.
 
تلقي المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر بلاغا من مستشفي القناطر العام، بوصول "أحمد ا ص" عاطل السابق اتهامه في عدد 8 قضايا " سرقه بالإكراه و مخدرات مصابا بجرح نافذ بالصدر وجري حجزه للعلاج". 
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال المصاب اتهم المدعو "محمود    ج   م"  عاطل السابق اتهامه في قضية "سرقة".. بالتعدي عليه بالضرب علي إثر وجود خلافات جيرة بينهما .. واليوم حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المصاب بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثاً ما به من إصابات .. وفر هارباً.
 
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة علي النحو المبين .. وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن مطواة .. وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22024 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2019.

خلافات الجيرة

القناطر الخيرية

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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