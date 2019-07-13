حبس عاطل بتهمة قتل عشيقته فى مدينة نصر 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل عشيقته، بسبب خلافات نشبت بينهم، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة ملقاة على سلم العقار، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يبلغ من العمر 26 سنة، حيث تقيم معه الفتاة في شقته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، الذى اعترف أنه تربطه علاقة عاطفيه بالمجنى عليها وتقيم معه فى شقته الخاصة، واقدم علي ارتكاب جريمته بسبب خلافات بينهما، فاصابته حالة هستيريه لم يتمالك على اثرها نفسه، فتعدى عليها بعصا خشبية، أسقطها قتيله وتركها وفر هاربا.