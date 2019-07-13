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حبس المتهم بقتل سيدة بسلاح أبيض فى السلام 4 أيام

السبت، 13 يوليه 2019 06:36 م
حبس المتهم بقتل سيدة بسلاح أبيض فى السلام 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "محمود.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها بالسلام.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعنًا بسكين بمنطقة السلام.

 

وكشف مصدر أمنى، بأن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجنى عليها.

 

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم، وتبين انها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.


قتل

نيابة السلام

قسم السلام

القبض على قاتل سيدة السلام

سرقة

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