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جيرمى هانت يدعو لمحاسبة المسؤول عن تسريب مراسلات سفير بريطانيا فى واشنطن

السبت، 13 يوليه 2019 03:30 م
جيرمى هانت يدعو لمحاسبة المسؤول عن تسريب مراسلات سفير بريطانيا فى واشنطن جيرمى هانت
لندن /أ ش أ/

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دعا وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت، اليوم السبت، إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن تسريبات رسائل البريد الإلكترونى التى انتقد فيها السفير البريطانى لدى واشنطن كيم داروك، الذى استقال من منصبه يوم الأربعاء الماضى، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال هانت، فى تغريده عبر موقع تويتر: "إن التسريبات أضرت بالعلاقات البريطانية-الأمريكية وكلفت السفير المخلص وظيفته لذا ينبغى محاسبة الشخص المسؤول عن ذلك بشكل كامل".

وأضاف: "لكننى أدافع إلى أقصى حد عن حق الصحافة فى نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أنها ستكون فى الصالح العام، فهذه هى وظيفتهم".

وكان السفير البريطانى لدى واشنطن، تقدم باستقالته يوم الأربعاء الماضى، بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصفه فيها بأنه "غبى جدا" بعد نشر صحيفة لمراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".

 


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