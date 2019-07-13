تيريزا ماى تعترف بفشلها: أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتى على إنجاز كل ما أردت إنجازه

كتب محمد تهامى زكى

قالت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، خلال مقابلة أخيرة فى مقر الإقامة الرسمية، أنها تشعر بالفشل لعدم قدرتها على إخراج بريطانيا من أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، قالت ماى خلال إجابتها عن سؤال حول بريكست، "قللت من شأن عدم رغبة بعض أجزاء البرلمان فى التسوية".

وأضافت ماى: أشعر بالفخر لشغل المنصب وبخيبة الأمل لعدم قدرتى على إنجاز كل ما أردت إنجازه"، معترفة أيضا بفشلها فى الحصول على دعم العموم لصفقتها فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وشددت ماى، على أن يفهم كل من بوريس جونسون وجيريمى هانت، المرشحان لرئاسة الوزراء، المسؤولية التى تجلبها هذه الوظيفة، وفى الوقت نفسه ترفض دعم أى من المرشحين.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أعلنت استقالتها من منصبها، 24 مايو الماضى، كزعيمة لحزب المحافظين فى بريطانيا.

واضطرت ماى تقديم الاستقالة بسبب عدم قدرتها على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى المواعيد المحددة.