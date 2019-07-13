تنفيذا لقرار الرئيس.. إقبال كبير على مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

كتب محمد عبد الراضى – أحمد حسنى

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"، بالتنسيق مع كبار التجار، بإقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات، والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة.

وشهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً، وسط إشادة من المواطنين، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.