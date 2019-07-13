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ترامب ورئيس جواتيمالا يبحثان قضية الهجرة فى البيت الأبيض الاثنين القادم

السبت، 13 يوليه 2019 10:55 ص
ترامب ورئيس جواتيمالا يبحثان قضية الهجرة فى البيت الأبيض الاثنين القادم البيت الأبيض
واشنطن/جواتيمالا سيتى (رويترز)

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيلتقى مع رئيس جواتيمالا جيمى موراليس، فى البيت الأبيض، يوم الاثنين القادم، لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن.

وقالت مصادر حكومية من البلدين إن موراليس سيوقع اتفاقية مع ترامب يوم الاثنين تعلن جواتيمالا مقصدا آمنا للساعين للحصول على حق اللجوء فى حين لجأ مسؤولون سابقون بجواتيمالا للقضاء لوقف مثل هذه الاتفاقية.

وقال ترامب الشهر الماضى، إن الولايات المتحدة وجواتيمالا على وشك التوصل لاتفاقية بلد ثالث آمن، فى إطار جهوده للحد من الهجرة المتجهة للولايات المتحدة من أمريكا الوسطى.

وبموجب مثل هذه الاتفاقية ستكون جواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها فى طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا فى طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.

 

 


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