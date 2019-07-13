بنما تحذف السفن التى تنتهك العقوبات من سجلاتها

رويترز

قالت سلطة النقل البحرى فى بنما، لرويترز، إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التى تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالى 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية فى الشهور القليلة الماضية.

وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن فى عام 2018 فرض العقوبات على إيران.

وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة فى إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا.

كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق فى مطلع يوليو تموز حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه فى انتهاكها للعقوبات على سوريا.

وذكرت السلطات فى جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه فى أنه كان فى طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.

ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل فى بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقا أنها حذفت السفينة من السجلات فى 29 من مايو أيار.

وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحرى التجارى بسلطة النقل البحرى فى بنما لرويترز فى بيان عبر البريد الإلكترونى "ستواصل بنما سياسة سحب العلم".