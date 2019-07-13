سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 06:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

بنما تحذف السفن التى تنتهك العقوبات من سجلاتها

السبت، 13 يوليه 2019 04:58 ص
بنما تحذف السفن التى تنتهك العقوبات من سجلاتها رئيس بنما
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
قالت سلطة النقل البحرى فى بنما، لرويترز، إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التى تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالى 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية فى الشهور القليلة الماضية.
 
وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن فى عام 2018 فرض العقوبات على إيران.
 
وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة فى إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا.
 
كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق فى مطلع يوليو تموز حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه فى انتهاكها للعقوبات على سوريا.
 
وذكرت السلطات فى جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه فى أنه كان فى طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
 
ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل فى بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقا أنها حذفت السفينة من السجلات فى 29 من مايو أيار.
 
وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحرى التجارى بسلطة النقل البحرى فى بنما لرويترز فى بيان عبر البريد الإلكترونى "ستواصل بنما سياسة سحب العلم".
 

بنما

سوريا

ايران

سفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة