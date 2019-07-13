بحث خطير يكشف: قلوب سكان المدن تحتوى على مليارات جزيئات تلوث الهواء السام

كتبت رباب فتحى

كشف بحث جديد أن قلوب سكان المدن الشباب تحتوي على مليارات من جزيئات تلوث الهواء السام، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن حتى أصغر شخص تم فحصه من أجل البحث، وهو في الثالثة من عمره ، يمكن ملاحظة الضرر في خلايا عضلات الضخ الحرجة في القلب التي تحتوي على جزيئات صغيرة. تشير الدراسة إلى أن هذه الجزيئات الغنية بالحديد ، والتي تنتجها السيارات والصناعة ، يمكن أن تكون السبب الكامن وراء الارتباط الإحصائي الراسخ بين الهواء القذر وأمراض القلب.

وقال العلماء إن وفرة الجسيمات النانوية قد تمثل مصدر قلق خطير على الصحة العامة وأنه يجب تقليل تلوث الهواء بالجزيئات بشكل عاجل. يعيش أكثر من 90٪ من سكان العالم بهواء سام ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، التي أعلنت أن القضية تعد "طوارئ صحية عامة" عالمية.

أقر العلماء ببعض أوجه عدم اليقين في أبحاثهم ، ولكن البروفيسور باربرا ماهر ، من جامعة لانكستر ، قالت: "هذه دراسة أولية بطريقة ما ، لكن النتائج كانت مهمة للغاية وكان يجب نشرها."

ووجدت باربرا وزملاؤها في عام 2016 أن نفس الجسيمات النانوية كانت موجودة في أدمغة الإنسان وارتبطت بأضرار تشبه الزهايمر ، وهو مرض آخر مرتبط بتلوث الهواء.

ورغم تأثر جميع الأعمار، قالت ماهر إنها تشعر بقلق خاص إزاء الأطفال.