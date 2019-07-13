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النوبات القلبية والسكتة الدماغية أبرز أضرار الإسراف فى تناول المقليات

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 م
النوبات القلبية والسكتة الدماغية أبرز أضرار الإسراف فى تناول المقليات
أ ش أ

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دعمت دراسة طبية حديثة نتائج العديد من الدراسات الطبية والأبحاث المحذرة من خطورة الإفراط فى تناول المقليات لما لها من دور فى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.. فكلما زاد استهلاك الأطعمة المقلية كما زادت مخاطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة والخطيرة .

وتشير البيانات إلى تعرض الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية مرة واحدة إلى ثلاث مرات فى الأسبوع إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 7%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الأطعمة المقلية لأقل من مرة واحدة فى الأسبوع.

وقالت دانا أنجيلو أستاذ التغذية العلاجية فى كلية الطب جامعة "نيويورك": "كلما ارتفع معدل استهلاك المقليات ارتفعت المخاطر الصحية بزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأظهرت الدراسة أن الأطعمة المقلية تعد من الطرق الشائعة للطهي فى الولايات المتحدة.. ومع ذلك، فقد ربطت الأبحاث السابقة بين الأطعمة المقلية والأمراض المزمنة، فى مقدمتها مرض السكر النمط الثاني، فشل عضلة القلب، البدانة، ضغط الدم المرتفع .. وقد أفادت الدراسة الحالية أن النساء اللائى يتناولن المقليات لأكثر من مرة أسبوعا قد إرتفع بينهن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة .

وقد أجريت الدراسة الحالية على ما يقرب من 155.000 من قدامى المحاربين العسكريين، وكان معظمهم من الرجال بواقع 90% ، وبلغ متوسط أعمارهم الـ 64 عاما .. وتم سؤالهم عن طبيعة الأطعمة التى يتناولونها ، بما فى ذلك الأطعمة المقلية .. وقد أكد نصف المشاركين فى الدراسة أنهم يتناولون الاطعمة المقلية مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل ، بينما أجاب ثلث المشاركين أنهم يتناولون المقليات ثلاث مرات فى الاسبوع ، فيما أكد 5% من المشاركين أنهم يتناولون المقليات بصورة يومية ... وخلال متابعة الدراسة لمدة ثلاث سنوات ، كان ما يقرب من 6800 يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغية .

وشدد الباحثون فى سياق نتائج الدراسة أنه كلما ارتفعت معدلات إستهلاك المقليات كلما ارتفعت فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة فى مقدمتها السكر والبدانة، فضلا عن أمراض القلب والأوعية الدموية .


النوبات القلبية

اضرار تناول المقليات

المقليات

السكتات الدماغية

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