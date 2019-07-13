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المكتب الثقافى فى لندن يقيم ندوة ثقافية بعنوان "مصر.. ليس لها نظير"

السبت، 13 يوليه 2019 07:00 م
المكتب الثقافى فى لندن يقيم ندوة ثقافية بعنوان "مصر.. ليس لها نظير"
كتب- هاشم الفخرانى- أحمد جمعة

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أقام المكتب الثقافي المصري برئاسة ريم بهجت امس الجمعة ندوه ثقافية استضافت د. أحمد المقدم، أحد أعضاء المجموعة الاستشارية الاقتصادية لرئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر وعدد اخر من الحكومات المختلفة وأبرز مؤسسي و داعمي جمعيه الجالية المصرية والذي القي محاضره بعنوان (مصر.. ليس لها نظير).

 

حضر الندوة السفير المصرى لدى المملكه المتحدة طارق عادل والقنصل العام السفير علاء يوسف ومدير قسم الآثار المصرية والسودانية بالمتحف البريطاني وعدد من الأكاديميين البريطانيين المهتمين بالمصريات وكذا لفيف من أعضاء الجالية المصرية.

 

قدم السفير طارق عادل هدية تذكاريه للدكتور المقدم  تعبيراً له عن تقديره و كل أعضاء الجالية المصرية لكل إسهاماته و دعمه المتواصل.

 

 


لندن

مصر

بريطانيا

ندوة ثقافية

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