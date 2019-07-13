سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 06:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

المقاطعات الكندية تطالب برفع نسبة "المهاجرين الإقتصاديين"

السبت، 13 يوليه 2019 05:00 ص
المقاطعات الكندية تطالب برفع نسبة "المهاجرين الإقتصاديين" رئيس وزراء كندا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 طلب رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية اليوم الجمعة من الحكومة الفيدرالية رفع نسبة "المهاجرين الإقتصاديين" إلى 65% على الأقل من إجمالي عدد المهاجرين إلى البلاد.

ووقع رؤساء حكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة نصا مشتركا، في نهاية اليوم الأول من مؤتمر "مجلس الفدرالية" في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، دعوا فيه الحكومة الفدرالية إلى تأمين معالجة "سريعة وفعالة" لطلبات الهجرة الاقتصادية.

وتبلغ حاليا نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى كندا 55% مقابل 45% للمهاجرين في إطار لم الشمل العائلي واللاجئين.

وشدد المجتمعون على أهمية "العمال المتخصصين وأصحاب الأعمال في تلبية احتياجات سوق العمل الكندية".

وكانت نسبة المهاجرين الاقتصاديين 58% عام 2017.


كندا

الحكومة الفيدرالية

المهاجرين الإقتصاديين

ساسكاتون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

كيف تصدى المُشرع لحيل طرد المطلقة والحاضنة ومكنها من «عش الزوجية»؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة