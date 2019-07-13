المشدد 6 سنوات لمبيض محارة لحيازته هيروين فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مبيض محارة بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته سلاح نارى وهيروين بقصد الإتجار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وسامى جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي

وتعود أحداث القضية رقم 4934 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الرائد عمرو على، بضبط " هانى م ع ع" 24 سنة مبيض محارة مقيم دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى وهيروين، بقصد الإتجار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.