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المجلس الأعلى الجديد للنيابة الإدارية يناقش تطوير منظومة العمل لمكافحة الفساد

السبت، 13 يوليه 2019 01:22 م
المجلس الأعلى الجديد للنيابة الإدارية يناقش تطوير منظومة العمل لمكافحة الفساد اجتماع النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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انعقد اليوم السبت، المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور كل من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فاطمة غرابة، المستشار سمير كمال، المستشار محمد عبد الخالق، المستشار أحمد أبو دقة، المستشارة بدرية عبد اللطيف، المستشار محمود الهجرسى.

 

واستعرض المجلس، سبل تطوير منظومة العمل، داخل النيابة الإدارية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة واعلاء دولة القانون، وآليات تمكين النيابة الإدارية، من أداء رسالتها، فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، داخل الجهاز الإدارى للدولة.

 


النيابة الادارية

المجلس الأعلى

إجماع مجلس الهيئة

التشكيل الجديد

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