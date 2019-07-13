القبض على 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا حريق وسرقة بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة بالقليوبية تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية،بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط المتهمين الصادر بحقهم قرارت ضبط واحضار،وتم ضبط المدعو "ر.أ.ر"، 30 سنة، فنى تبريد وتكييف، ومقيم ميت كنانة - دائرة مركز طوخ المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11213 لسنة 2019م جنح مركز طوخ حريق سيارة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 10 أحوال المركز.

و"ام ج "سن 23 عاطل ومقيم دائرة مركز قليوب المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11886 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر – سرقة وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 80 أحوال المركز.

و"ع ع ا " 55سنة، عاطل ومقيم الخصوص المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9056 لسنة 2019م جنح قسم الخصوص – مخدرات وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 60 أحوال القسم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.