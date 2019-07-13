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القبض على ربة منزل استعانت بعاملين لقتل مواطن لسرقته فى الدقهلية

السبت، 13 يوليه 2019 11:06 ص
القبض على ربة منزل استعانت بعاملين لقتل مواطن لسرقته فى الدقهلية حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط ربة منزل وعامل لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى ارتكاب واقعة قتل عامل بمركز دكرنس، حيث كشف ملابسات بلاغ من إحدى المستشفيات بوصول عامل متوفى ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصل إلى اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص هم  ربة منزل، وعاملين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل وأحد المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الثالث.

وقررت ربة المنزل، بقيامها باستدراج المجنى عليه بقصد سرقته، وفى سبيل تنفيذ مخططها استعانت بالثانى والثالث، وقدمت له عصير به بعض الأقراص المنومة، وقام الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى مما أفقده الوعى، واستولوا على دراجة النارية كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وأرشدا عن الدراجة والهاتف المحمول، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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